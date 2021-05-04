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الأشغال تستقبل 6898 معاملة للمواطنين خلال 2021

04 آيار / مايو 2021 11:25

الأشغال تستقبل 6898 معاملة للمواطنين خلال 2021
الأشغال تستقبل 6898 معاملة للمواطنين خلال 2021

غزة- الرأي

 استقبلت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قلم الجمهور حوالي 6898 معاملة للمواطنين والمراجعين خلال الربع الأول من العام 2021، شملت 5551 معاملة ردود على کتب سابقة واستکمال معاملات وغیرها. 


وتابعت الوزارة شكاوى وتظلمات الجمـــهور الالکتــــرونیة والـــرد على أكثر من 46 شــــــــــــکوى الکترونیة، حيث استقبلت الوزارة مراجعات المواطنین الکتــــــرونیا من خلال "الواتس اب" بلغ عدد المعاملات 587 معاملة وعملت على إيصالها للإدارات المختصة في الوزارة .


 كما شملت المعاملات الواردة للوزارة على 411 معاملة خلو طرف، وتســـــــویات مالیة فيما واستقبلت الوزارة معاملات اسکان عدد 390معاملة .


وعملت الوزارة خلال الربع الأول من العام 2021 على استقبال مراجعات المواطنین في المقر الرئيسي للوزارة ومقرات المديريات المحافظات حيث بلغ عدد المراجعين ما يزيد عن 4600 مراجع.

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