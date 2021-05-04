شرطة غزة تٌنهي خلافات مالية بقيمة "73" ألف دولار

غزة- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة غزة خلافين ماليين منفصلين بقيمة "73" ألف دولار أمريكي بين عدد من المواطنين على إثر شكاوى مالية مُحولّة من النيابة العامة للنظر فيها وحلها بين أطراف الخلاف .



وقال المقدم سامح اشتيوي مدير دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة غزة :" إن مكتب العلاقات العامة بمركز شرطة الزيتون أنهى خلافاً مالياً بقيمة "64" ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ "20" ألف شيكل بين كلاً من المواطن "أ.ز" وأخيه المواطن "م.ز" وهما موقوفان، بعد تحويل الشكوى من النيابة العامة إلى المركز لحل الخلاف بينهما على إثر ديونٍ على والدهم ".



وبيّن المقدم اشتيوي أنه وبحضور مدير المركز، ولجنة الإصلاح تم الجلوس مع أطراف الخلاف وعمل سند مصالحة بينهم، وتعهدات ملزمة بدفع المبالغ، لافتاً إلى أنه وعلى إثرها تم التنازل عن الشكاوى والإفراج عن الموقوفين



في سياق منفصل، ذكر المقدم اشتيوي أن مكتب العلاقات العامة بمركز شرطة التفاح و الدرج شرق المحافظة أنهى الخلاف المالي الأول بين طرفي النزاع، المشتكي "م.ع" والمشكو ضده "م.ط " على إثر خلاف مالي بينهما بقيمة "3" آلاف دولار تقريبا، تم بموجبه دفع المشكو ضده لجزء من المبلغ، وتقسيط المبلغ المتبقي بعد كتابة تعهد إلزامي عليه".