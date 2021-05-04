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بلدية غزة تكثف جهودها لمكافحة حشرة البعوض

04 آيار / مايو 2021 11:58

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غزة-الرأي


كثفت طواقم الصحة الوقائية في بلدية غزة من جهودها في مكافحة حشرة البعوض والحشرات الضارة الأخرى التي يزداد انتشارها في فصل الصيف لاسيما في المناطق القريبة من برك تجميع مياه الأمطار وحظائر الطيور.
وأوضحت البلدية أنها بدأت منذ مارس الماضي برش برك تجميع مياه الأمطار ومحيطها والتأكد من عدم وجود مياه بها، ونشر إرشادات توعوية على منصات البلدية المختلفة لتوعية المواطنين بطرق الحد من انتشار الحشرة ومكافحتها.
وبينت أن الأعمال شملت مناطق مختلفة من المدينة أبرزها؛ شارع 10جنوب المدينة، وشارع الرشيد، ومنطقة الشيخ رضوان الشارع الأول، ومحيط بركة الشيخ رضوان، ومنطقة شارع يافا، وبركة الصداقة بحي التفاح، ومنطقة عسقولة.
ودعت المواطنين في المدينة لضرورة إتباع الإرشادات المعلنة للحد من انتشار حشرة البعوض وإغلاق أغطية خزانات المياه وتصريف المياه الراكدة.
 

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