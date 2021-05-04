"الصحة" تضيف أجهزة جديدة ونوعية لمرافقها خلال الربع الأول من العام 2021

غزة-الرأي

عمدت وزارة الصحة على إضفاء العشرات من الأجهزة الطبية النوعية إلى مرافقها ومستشفياتها خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك ضمن سياساتها الهادفة إلى التطوير المستمر في المرافق الصحية، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،

وذكر تقرير صادر عن وحدة نظم المعلومات في وزارة الصحة، أن الأجهزة المستحدثة شملت العديد من أجهزة التنفس الصناعي، والأسرة الطبية، وأجهزة التصوير بالأشعة المقطعية وأجهزة تنظير الحنجرة.

وحول تفاصيل الأجهزة، أشار التقرير إلى أن من بين الأجهزة التي تم استحداثها، إضافة جهازي منظار الحنجرة ويتم من خلاله إجراء تصوير عمليات التصوير الرقمي للحنجرة عبر الأنف والفم.

وعلى صعيد أقسام العناية المركزة، شهدت قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي، إضافة 5 أجهزة "كاردياك مونيتور" وهي أجهزة لمراقبة المقاييس الحيوية لدى المرضى، إلى جانب إضافة 8 أجهزة تنفس صناعي (ventilator) إلى مستشفى غزة الأوروبي.

كما تم تزويد المستشفى الأوروبي بعدد 9 من أجهزة (CPAP) وهي أقنعة للأكسجين للمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس، حيث تزايدت الحاجة لمثل هذه الأجهزة في ظل جائحة كوفيد 19.

وعلى صعيد الأسرة الخاصة بالعناية المركزة، ذكر التقرير أنه تم إضافة 5 أسرة عناية مركزة إلى مستشفى غزة الأوروبي وذلك بدعم من جمعية الإغاثة 48، إلى جانب دعم أسرة العناية بمجمع الشفاء الطبي في مبنى عمليات جراحة اليوم الواحد بعدد 8 أسرة.

كما تم خلال الربع الأول من العام 2021، ارفاد مجمع الشفاء الطبي بجهاز أشعة مقطعية واحد، إلى جانب دعم مستشفى غزة الأوروبي بـ (4) أجهزة لغسيل الكلى، ودعم المستشفى التركي بـجهاز لغسيل الكلى.