تعليم الشمال تنظم زيارات ميدانية للمدارس لمتابعة تفعيل الصفوف الافتراضية

غزة-الرأي

نظمت لجان متابعة الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد" بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، سير العمل في الصفوف الافتراضية بعدد من مدارس المديرية، وذلك في إطار جهودها لتقويم وتجويد العمل، حيث تابعت (4) لجان مختصة يرأسها مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، وعضوية ثلة من المشرفين التربويين.

وفي اجتماع خاص مع اللجان أشاد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، بأداء لجان متابعة "الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد" التي تم تشكيلها في وقت سابق لمتابعة سير العمل في ظل إغلاق المدارس بسبب جائحة "كورونا".

من جانبه أوضح أ. شهاب أن الهدف من هذه الزيارات هو ضمان سير العمل وفق الرؤية والخطة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم؛ لتجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة "كورونا" وألقت بظلالها على سير العملية التعليمية.

وعبّر مدير الدائرة الفنية عن إعجابه بما تم إنجازه في تلك الصفوف خلال الفترة الماضية، مشيداً بأداء المعلمين ومدراء المدارس في متابعة تلك الصفوف لتحقيق الغاية المرجوة منها.

ولفت أ. شهاب إلى إنه تم إسداء بعض النصائح والتوصيات التي من شأنها زيادة فاعلية تلك الصفوف وتجويد العمل بها بما يخدم الطلبة ويساهم في استمرار العملية التعليمية بالرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة.