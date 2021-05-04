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المالية بغزة تعلن آلية صرف أموال الزكاة الخاصة بالموظفين

04 آيار / مايو 2021 02:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن آلية توزيع مبالغ زكاة الفطر التي تم خصمها من مستحقات الموظفين.

وأشارت الوزارة أن الآلية جاء بالتعاون مع هيئة الزكاة تخفيفاً عن الموظفين في ظل الظروف الصعبة وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وبينت الفئة التي ستستفيد من تلك الأموال، الموظفين الذين يتقاضون راتب 1500 شيكل فأقل، ولديهم عدد من الأبناء دون سن 18 عاماً.

وأوضحت أنه سيستفيد أيضاً الموظفات المطلقات والأرامل المعيلات لأبنائهم، وموظفي مقطوعة الأوقاف.

وقالت إنها أطلقت هذه الخدمة خلال السنوات الماضية، تخفيفاً عن كاهل الموظفين في ظل الظروف الصعبة التي يعانوا منها.

ولفتت إلى أنه سيتم تفعيل رابط فحص المستفيدين من هذه الخدمة خلال الأيام المقبلة.

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