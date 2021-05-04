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ضمن المرحلة الأولى بقيمة (300.000) شيكل

هنية" يسلم المنحة المالية لأندية الدرجة الممتازة

04 آيار / مايو 2021 04:24

هنية" يسلم المنحة المالية لأندية الدرجة الممتازة
هنية

غزة- الرأي

 قدم عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، المنحة المالية لكل من أندية الدرجة الممتازة لكرة الطائرة وتنس الطاولة ولجمعية قدامى الرياضيين، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى بغزة.


ويأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى للدعم المالي بقيمة (300.000) شيكل، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.


وأوضح هنية، أن المنحة المالية ستشمل أندية كرة السلة واليد وأندية الدرجة الثالثة لكرة القدم.


وأضاف هنية أن المجلس الأعلى يواصل تقديم الدعم للأندية ولكافة الألعاب ويساهم في مساندة الأندية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتخفيف الأعباء المالية على الأندية التي ازدادت صعوبة مع وباء "كورونا".

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