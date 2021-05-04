المواصلات تطلق سلسلة فعاليات توعوية مرورية إلكترونية

غزة- الرأي

اطلقت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات سلسلة من الفعاليات الإلكترونية بمناسبة يوم المرور العالمي الموافق الرابع من أيار من كل عام.

حيث أكد أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة أن فعاليات يوم المرور العالمي جاءت بناءً على توصيات وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ.



وأوضح القرشلي نائب مدير عام الإدارة أن العالم يحتفل يوم الرابع من أيار من كل عام بمناسبة يوم المرور العالمي وذلك لتسليط الضوء ولفت انتباه كافة فئات المجتمع إلى خطورة حوادث السير التي تسبب وفيات الآلاف سنوياً.



وتابع القرشلي بالقول أن فعاليات يوم المرور العالمي ستكون عبارة عن فيديوهات توعوية وكذلك يافطات إرشادية و مقابلات إخبارية والتقارير الإذاعية والتي تستهدف السائقين بشكل خاص و المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة بشكل عام.



من جانبه أشاد د.م محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية بضرورة العمل على توعية المواطن بالسلامة المرورية من أجل المحافظة على أرواحهم و ممتلكاتهم وكذلك للحد من حوادث السير التي انتشرت بشكل كبير.



وأضاف الكحلوت أن فعاليات يوم المرور العالمي هي مسئولية اجتماعية يجب على كافة المؤسسات والجمعيات العمل بكل جهد من أجل تفعيل هذه الفعاليات ونشرها والوصول إلى كافة أبناء شعبنا حرصا على سلامتهم.



الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل على مدار العام ضمن خطه سنوية من أجل رفع ثقافة التوعية المرورية للمواطنين والقضاء على ظاهرة حوادث السير المتكررة والمتسببة بارتفاع أعداد الضحايا.