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التنمية البشرية بالصحة تستقبل وفداً من وحدة العلاج الطبيعي

04 آيار / مايو 2021 04:28

التنمية البشرية بالصحة تستقبل وفداً من وحدة العلاج الطبيعي
التنمية البشرية بالصحة تستقبل وفداً من وحدة العلاج الطبيعي

غزة- الرأي

التقى مدير عام تنمية البشرية د. رامي العبادلة بمدير وحدة العلاج الطبيعي بالوزارة د. سامي عويمر والوفد المرافق، بحضور سامي جبر مدير دائرة التخطيط والموارد البشرية، أ. أحمد الشرفا رئيس قسم الامتياز.


  وأوضح د. رامي العبادلة، أن اللقاء بحث تطوير برنامج تدريب امتياز العلاج الطبيعي، وكيفية الاستفادة من الخريجين وتحسين آلية التقييم المتبعة، ويتبع ذلك لقاءات مشتركة مع وحدة العلاج الطبيعي لوضع المهارات الأساسية التي يحتاجها المتدرب خلال فترة الامتياز، وتحديث الدليل الارشادي. 


يذكر أن امتياز العلاج الطبيعي هو برنامج لخريجي العلاج الطبيعي مدته عام يهدف لتعزيز كفاءة الخريجين واكتساب المهارات العلمية والعملية المطلوبة.

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