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العدل تستقبل وفدا من نقابة العاملين في جامعة فلسطين

04 آيار / مايو 2021 04:48

العدل تستقبل وفدا من نقابة العاملين في جامعة فلسطين
العدل تستقبل وفدا من نقابة العاملين في جامعة فلسطين

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العدل وفدا من نقابة العاملين في جامعة فلسطين، وذلك على إثر تسجيل نقابة خاصة بهم لدى وزارة العدل وفق قانون النقابات ولائحته التنفيذية.

وقد عقد لقاء مشترك في مكتب القائم بأعمال وكيل الوزارة أ. حسن مرتجى حضره لفيف من المدراء العامون مع مجلس ادارة النقابة برئاسة الدكتور/ رائد الداية وبعض أعضاء مجلس النقابة.

وأكد مرتجى، على  اهتمام الوزارة بالعمل النقابي ، موضحاً دورها الإشرافي والرقابي، وأهمية تحقيق مكتسبات للعاملين ضمن الاجراءات القانونية السليمة.

فيما أوضح مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة  أ. محيي الدين الأسطل، أن التسجيل جاء وفقاً لقانون النقابات ولائحته التنفيذية مشيراً إلى أنه بإمكان النقابة تشكيل اتحاد نقابي من ثلاث نقابات متجانسة أو أكثر بحيث ينشأ عنها هيئة تمثيلية أو تنسيقية واحدة، وتبقى كل نقابة محتفظة بشخصيتها المعنوية المستقلة.

كما بين أنه يجوز لاتحادين أو أكثر أن تشكّل فيما بعد اتحاداً عاماً، مشيراً إلى أنه يسري على هذه الاتحادات من حيث تسجيلها ومتابعتها وأنظمتها الأساسية وإدارتها الأحكام التي تسري على تسجيل النقابات.

وفي نهاية اللقاء منحت الوزارة العاملين في جامعة فلسطين شهادة تسجيل النقابة في السجل العام للنقابات وفق الأصول القانونية.

يذكر  أن وزارة العدل هي الجهة المخولة بتسجيل النقابات لديها بعد صدور قانون النقابات رقم 2 لعام 2013م حيث انها سجلت حوالي 44 نقابة مهنية وعمالية وحرفية لديها.

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