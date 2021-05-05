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كيفية إيقاف المكالمات المزعجة على هواتف أيفون وأندرويد

05 آيار / مايو 2021 09:35

كيفية إيقاف المكالمات المزعجة على هواتف أيفون وأندرويد
كيفية إيقاف المكالمات المزعجة على هواتف أيفون وأندرويد

تنتشر المكالمات المزعجة بشكل كبير بين مستخدمى هواتف أندرويد وأيفون، ويمكن منع هذه المكالمات غير المرغوب فيها سواء كانت مكالمات آلية أو مكالمات عشوائية "Spam" من الوصول إليك بخطوات بسيطة أي كان نوع هاتفك، وهنا نقدم لك دليلك للقيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية إيقاف المكالمات المزعجة والحماية من عمليات الاحتيال

• لا ترد على مكالمات من أرقام غير معروفة، فيؤكد الرد على المكالمات الآلية لمرسلي البريد العشوائي أن رقمك حقيقي، مما قد يؤدي إلى مزيد من المكالمات، وإذا جاء الرد عن طريق الخطأ، أغلق المكالمة على الفور.
 
• لا تعطِ معلومات شخصية أبدًا، حتى إذا قال المتصل إنه من وكالة حكومية أو مؤسسة موثوقة، فلا تقم أبدًا بإعطاء أرقام الضمان الاجتماعي أو الحسابات المصرفية أو كلمات المرور أو أي معلومات أخرى.

حظر الأرقام الفردية على أندرويد

ولحظر رقم على أندرويد، اضغط مع الاستمرار فوق الرقم في قائمة المكالمات الأخيرة حتى تظهر القائمة، ثم حدد أي شكل متاح من "حظر / إبلاغ عن بريد عشوائي".

يتمتع أي هاتف مزود بتحديث Android 11 الآن بإمكانية الوصول إلى تحديد هوية المكالمة الآلية والوقاية التي تساعد تطبيقات فحص المكالمات بشكل أكثر فاعلية على فرز المكالمات الآلية من المكالمات الحقيقية.

حظر أرقام محددة على أيفون

ولحظر رقم هاتف على جهاز أيفون الخاص بك، حدد موقع رقم المكالمة الآلية في قائمة المكالمات الأخيرة في تطبيق الهاتف الخاص بك، وبعد ذلك، اضغط على أيقونة "i" على يمين الرقم وحدد "Block Contact حظر جهة اتصال" من قائمة الخيارات.
 

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