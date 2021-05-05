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الحكم المحلي تعزز تعاونها مع مخاتير المحافظة الوسطى

05 آيار / مايو 2021 09:58

الحكم المحلي تعزز تعاونها مع مخاتير المحافظة الوسطى
الحكم المحلي تعزز تعاونها مع مخاتير المحافظة الوسطى

الوسطى- الرأي

نظمت وزارة الحكم المحلي لقاء مع مخاتير محافظة الوسطي شرقاَ، تحت عنوان "تعزيز دور المخاتير في تحقيق السلم الأهلي في محافظة الوسطي".


وحضر اللقاء إلى جانب وكيل الوزارة م. أحمد أبو راس  كل من د. سالم سلامة النائب بالمجلس التشريعي، ورئيس بلدية المغازي ا.حاتم الغمري، ورئيس بلدية البريج ا.ايمن دويك ومسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي أ. عفيف عروق وعدد من مخاتير ورجال الاصلاح في مخيمي المغازي والبريج


وفي كلمته قال وكيل وزارة الحكم المحلي، إن دور المختار يكمل دور الأجهزة الحكومية، ومرتبط به، ولا يمكن أن تستغني الحكومة ولا العائلات عن دورهم ولجان الإصلاح.


وأكد أن المختار عليه واجبات يجب أن يؤديها، أهمها الإصلاح وتسوية الخلافات العائلية بين الأفراد والجماعات، وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ أعمالها.


ونوه م. أبو راس  إلى أن المختار رغم دوره الفعا الا أنه لا يملك الحق في التصرف كما يريد، وفي حال ثبت ارتكابه أي من المحظورات، أو مخالفة قانونية فإنه قد يفقد منصبه.


من جهته أشاد النائب سلامة بجهود المخاتير في الإصلاح بين الناس والتخلص من العديد من المشاكل بالود والمحبة بين الناس ، وأكد على أهمية المخاتير في نشر ثقافة الأخوة بين الناس بدلا من المشاجرات.


من جانبه ، أوضح مسؤال ملف المخاتير  أهم القضايا التي تم انجازها خلال الفترة السابقة، وذكر أن الوزارة أعدت نظاما لتعيين المخاتير، ويتم اختياره من سكان البلدة، أو الانتخاب في حال تقدم للمنصب أكثر من شخص،  وذلك  بتصوير جميع الأفراد الذكور الذين تجاوز أعمارهم 18 عاماً.
وقال المختار تيسير عبد الجواد: "نحن في فلسطين عامة وغزة خصوصاً نتميز بقوة النسيج الاجتماعي والتداخل بين العائلات، لذلك فإن الحكومة تسند لنا جزءاً كبيراً من مهام تقوية النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني".

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