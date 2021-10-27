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شباب الزوايدة.. دروس مستفادة وطموح لمعانقة دوري الكبار

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:57

شباب الزوايدة.. دروس مستفادة وطموح لمعانقة دوري الكبار
شباب الزوايدة.. دروس مستفادة وطموح لمعانقة دوري الكبار

قدم شباب الزوايدة مردوداً طيباً خلال الموسم المنصرم وفاجأ المتابعين وتجاوز حدود طموح البقاء ورفع سقف توقعاته وكاد يعانق دوري الدرجة الممتازة متسلحاً بأرقام لافتة، لكن شراسة المنافسة حرمته من تحقيق هدفه في الأمتار الأخيرة.
وجاءت الرياح بما لا تشتهي سفن شباب الزوايدة، إذ اختتم مشوار دوري الدرجة الأولى ثالثاً على لائحة الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق أربع نقاط عن أهلي غزة ونقطتين عن غزة الرياضي صاحبي المركزين الأول والثاني.
وصنف ثالث أقوى خط هجوم برصيد 32 هدفاً وثالث أقوى خط دفاع بتلقيه 22 هدفاً.
وأكدت الأرقام الحضور القوي للفريق الطامح للعودة إلى دوري الكبار الذي غادره موسم 2006م.
وتعاقد مجلس الإدارة مع الكابتن نبيل صيدم لتولي المهمة الفنية خلفاً للكابتن حازم الحجار الذي قدم أوراق اعتماده وفرض الفريق منافساً ونداً قوياً للآخرين.
وجدد المجلس عقود أبرز لاعبيه ودعم صفوفه بضم أحمد أبو بلال ومحمد فتحي أبو موسى وسمير النمس وماجد بن حمد وكريم البريم ومحمد فروانة وأحمد الزريعي وأمين العيادي.
ولن تكون مهمة العودة مستحيلة رغم صعوبتها، بفضل المعطيات ومعنويات اللاعبين ودعم مجلس الإدارة إلى جانب الخبرة التي اكتسبها اللاعبون في المسابقة، وجميع المؤشرات تنير الطريق أمام الفريق لتحقيق هدفه.
وتأهل الفريق لدوري الدرجة الأولى بقيادة مديره الفني السابق حازم الحجار موسم 2020، بعد تصدره لدوري الدرجة الثانية فرع الوسطى والجنوب، برفقة المجمع الاسلامي الذي تأهل عن مجموعة غزة والشمال.
وحصد شباب الزوايدة ثمار تألقه ومجهوده خلال المواسم الماضية ونجح في تخطي عقبة دوري الدرجتين الثالثة والثانية وصولاً إلى الأولى بعزيمة وإصرار.

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