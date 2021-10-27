السياحة والآثار تبدأ دورة تدريبية لكوادرها للحفاظ على اللقى الأثرية

غزة- الرأي

شرعت وزارة السياحة والآثار بعقد دورة تدريبية لعدد من كوادرها، بالشراكة مع مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية وبإشراف خبراء آثار فرنسيين، وذلك بهدف التعرف بشكل أوسع على طرق توثيق وإدارة المقتنيات الأثرية، وآليات الحفاظ عليها.



وحدة العلاقات العامة بالوزارة أوضحت ان الدورة تستهدف عدد من موظفيها العاملين في الإدارة العامة للأثار الذين يعملون في المواقع الاثرية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء لديهم في التعامل مع اللقى الاثرية والتعرف على الطرق السليمة لتخزينها والحفاظ عليها، وكيفية عرضها في المتاحف بطريقة أمنة.



وأضافت العلاقات العامة ان هذه الدورة ضمن العديد من الدورات التي نفذتها الوزارة بالتعاون من مؤسسات دولية متخصصة، بهدف رفع كفاءة العاملين في دائرة الاثار الذين يعملون يومياً في مشاريع الترميم والتطوير التي يتم تنفيذها في المواقع الاثرية وخاصة موقعي القديس هيلار يون، والكنيسة البيزنطية.



مدير عام الآثار بالوزارة د. جمال ابوريدة ، قال ان الوزارة تسعى لاستثمار التدريب والتطوير نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وحسن إدارة المقتنيات الأثرية، وآليات الحفاظ على نتاج الحفريات والتنقيب الأثري، والرعاية اللازمة للقطع الأثرية، فضلاً عن صقل المهارات والخبرات للعاملين في إدارة الآثار ، وتعزيز وكشف تفاصيل تطور وارتقاء الحضارات المتعاقبة على فلسطين ،والإسهام بنشر الوعي المجتمعي للحفاظ على الموروث الحضاري التاريخي للشعب الفلسطيني .

وأكد أبو ريدة، أن عملية التدريب والتطوير مستمرة للنهوض والارتقاء بجودة الأداء القائم على التخطيط وتبادل الخبرات واستلهام التجارب الناجحة للدول المتقدمة في مجال علم الأثار، مثمناً دور مؤسسة الرعاية الأولية الدولية وخبراء الآثار الفرنسين السيد "فلوبير دوبوا"، والسيدة "مجالي كودير" لإسهاماتهم الرائدة في الارتقاء بالكوادر الوطنية العاملة بإدارة الآثار بالوزارة.