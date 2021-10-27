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ادارة التمريض تشرع بتقييم جودة الرعاية في مستشفى الهلال الإماراتي

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:52

ادارة التمريض تشرع بتقييم جودة الرعاية في مستشفى الهلال الإماراتي
ادارة التمريض تشرع بتقييم جودة الرعاية في مستشفى الهلال الإماراتي

غزة- الرأي

زار فريق العمل في دائرة الجودة والسياسات في الإدارة العامة للتمريض،  مستشفى الهلال الإماراتي، وذلك لتقييم نظام جودة الرعاية التمريضية المقدمة لمرضى المستشفى ومراجعيها.

من جانبه قال د. معتصم صلاح مدير دائرة الجودة والسياسات أن هذا التقييم جاء استنادا إلى نظام الرعاية التمريضية الذي تم إعداده وفقا لنظام " اعتماد المستشفيات JCI " .


ونوه د. صلاح أن عملية التقييم قد بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري ومن المنتظر إجراء تحليل وعرض لنتائج التقييم والوقوف على أهم الملاحظات والفجوات وأسباب حدوثها والعمل على وضع خطة لتحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة. 


إلى ذلك ، أشار د. صلاح أن عملية التقييم تلك ستبقى مستمرة وستشمل المستشفيات والعيادات في قادم الأيام وفق لخطة أعدتها دائرته لهذا الغرض 

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