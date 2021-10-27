شرطة البلــديات تُساند بلدية غزة في مهمة إزالة التعديات

غزة- الرأي

شاركت دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة، بمساندة دورية من مركز شرطة الشجاعية موظفي دائرة التفتيش والمتابعة ببلدية غزة في مهمةٍ لإزالة هياكل السيارات التالفة, وأكوام الحديد والردم والخردة المتعدية على شارع الكرامة شرق محافظة غزة.

وأوضح المقدم حقوقي محمد نصر مدير دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة أنه بناءً على تعليمات ومتابعة ميدانية من مساعد مدير عام الشرطة العميد جمال الديب, بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير مركز الشجاعية ولجنة حي الشجاعية تم العمل على تنظيم وتوسعة شارع الكرامة .

وبيّن المقدم نصر أنه تم إزالة كافة التعديات المسببة لعرقلة السير وللمكاره الصحية التي تشكل خطراً على حياة السائقين وكافة المواطنين خاصة القاطنين في المكان.

ولفت المقدم نصر إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون ويسبب ضرراً للمواطنين ويستغل الطرقات والأرصفة بشكل غير قانوني .