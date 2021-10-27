وزارة الأسرى تناقش مع اللجنة الوطنية لشهداء 2014 حقوقهم المشروعة

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، وفداً من اللجنة الوطنية لشهداء 2014 للوقوف على مطالبهم وحقهم المشروعة في صرف مخصصاتهم من قبل مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومتابعة هذه الأزمة التي لا تزال تراوح مكانها منذ نهاية الحرب في عام 2014.



وكان في استقبال الوفد، بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، والذي بدوره رحب بهذا اللقاء وأكد على دعم الوزارة وتضامنها مع مطالب أهالي شهداء عام 2014 المشروعة والإنسانية والعادلة المتمثلة باعتماد ابنائهم الشهداء لدى السلطة الفلسطينية في مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وأكد المدهون، أن قطع رواتب الشهداء والجرحى والأسرى وعدم اعتمادهم هو أمر مرفوض ومستنكر وهو تنَكّر لنضال وتضحيات وعطاء هذه الفئة الخاصة من الشعب الفلسطيني، حيث لم تمرّ قيادة في التاريخ عاقبت الشهداء والجرحى والأسرى الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم وحريتهم من أجل وطنهم ودينهم.



‏وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تزور بها اللجنة الوطنية لشهداء 2014 الوزارة ويتم الاجتماع بهم، وأكدا على وقوف الوزارة‏ إلى جانب قضيتهم وأن الوزارة لن تتخلى عن دعمهم من أجل إيجاد حل عادل لهذه القضية، وأوضح انه سيتم خلال الفترة القريبة البدء بعملية تسجيل وإحصاء أسماء الشهداء 2014 وبياناتهم لدى وزارته ‏لدراسة السبل والإمكانيات لمساعدتهم في حل هذه الأزمة.



بدوره رحب الحاج ماهر بدوي الأمين العام للجنة الوطنية لشهداء 2014 بمبادرة وزارة الأسرى للاجتماع بهم والاستماع لهم ولهمومهم من أجل رفع الظلم والمعاناة عنهم، حيث أنهم لم يتلقوا من السلطة أي مخصصات أومساعدات مالية حتى هذا التاريخ.



واكدا بدوي أن شهداء 2014 وقع عليهم ظلم كبير وأنهم مستمرون في مطالبتهم للسلطة الفلسطينية من أجل اعتماد ابنائهم الشهداء أسوة بشهداء الوطن والمقاومة وصرف مخصصاتهم المالية، مطالبًا بإعادة كافة الرواتب المقطوعة للشهداء والجرحى والأسرى.



يذكر أن اللجنة الوطنية لشهداء 2014 تقيم خيمة اعتصام واحتجاج سلمية منذ بداية عام 2021 أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى وسط مدينة غزة من أجل نيل حقوقهم.