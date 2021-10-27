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بالشراكة مع جامعة الأزهر..

دائرة التثقيف الصحي تقيم معرضاً فنياً للتوعية بسرطان الثدي و "كورونا"

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 11:37

دائرة التثقيف الصحي تقيم معرضاً فنياً للتوعية بسرطان الثدي و "كورونا"
دائرة التثقيف الصحي تقيم معرضاً فنياً للتوعية بسرطان الثدي و

غزة- الرأي

أقامت دائرة التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة الفلسطينية وبالشراكة مع جامعة الأزهر بغزة، معرضاً فنياً للتوعية بسرطان الثدي وأهمية التطعيم ضد جائحة كوفيد 19 للنساء وخصوصاً السيدات الحوامل.

وقال خليل الشيخ خليل أحد المنظمين للمعرض من جانب دائرة التثقيف وتعزيز الصحة، إن فكرة المعرض هو توصيل رسالة للسيدات بأن يقاومن المرض، وينظرن إلى المستقبل بعين من الأمل.

ولفت إلى أنه تم من خلال الرسومات التي تطوع برسمها طلبة من جامعة الأزهر شرح للزائرين كيفية التغلب على سرطان الثدي والإجراءات التي ينبغي فعلها حين الاشتباه بحدوث الإصابة، إلى جانب الحث على التطعيم ضد جائحة كوفيد 19 وغيرها من الأمراض التي تصيب النساء.

وأشار إلى أن الفعالية والتي جاءت بمشاركة رئيس دائرة التثقيف وتعزيز الصحة أ. معين الكريري وعميد كلية الطب بجامعة الأزهر د. محمد زغبر، ستستمر على مدار يومين، وأن دائرته ستستمر في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تعزيز الثقافة الصحية داخل المجتمع الفلسطيني.

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