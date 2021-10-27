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النحال: إقرار الاحتلال بخطأ استهداف برج الجلاء دليل جديد يقدم للجنائية الدولية

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 11:42

النحال: الاعتراف الإسرائيلي بخطأ استهداف برج الجلاء دليل جديد يقدم للجنائية الدولية
النحال: الاعتراف الإسرائيلي بخطأ استهداف برج الجلاء دليل جديد يقدم للجنائية الدولية

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة العدل ورئيس الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال المستشار د. محمد النحال، إن الاعتراف الإسرائيلي الأخير بشأن ارتكاب الاحتلال خطأ فادحاً في قصف برج الجلاء يشكل دليلاً إضافياً للجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين والمنشآت المدنية والإعلامية وجاري تقديمه لمكتب المدعي العام في الجنائية الدولية التي أعلنت سابقاً فتح تحقيق في جرائم الاحتلال.


وأكد النحال في لقاء عبر فضائية الأقصى، أن هذا الاعتراف الذي جاء على لسان القائد السابق للقيادة الوسطى فيجيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه إقرار جديد يضاف للأدلة التي قدمتها الهيئة الفلسطينية لمكتب المدعي العام من أجل الإسراع في التحقيق في جرائم الاحتلال، منوهاً لضرورة الإسراع في فتح هذا التحقيق بشكل فعلي حتى يلمسه الضحايا.


ونفى النحال أن يكون هناك ثمة خطأ في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بل هي "سياسة ممنهجة بدليل انه برج الجلاء ليس هو الوحيد الذي تم استهدافه في قطاع غزه ولكن تم استهداف العديد من الأبراج كما تم استهداف العديد من المنازل دمرت بالكامل ومنازل بها مدنيين وتم مسح أسر كاملة من السجل المدني".


وشدد على أن هذه السياسة في ارتكاب مثل هذه الجرائم أمام مرأى ومسمع العالم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، منتقداً تباطؤ المحكمة في القدوم للأراضي الفلسطيني ومباشرة التحقيق وأن هذا التباطؤ بمثابة صك الغفران على ما يرتكبه من جرائم متكررة بحق الشعب الفلسطيني كما قال.


وحول اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية والتي شكلت بقرار من الرئيس محمود عباس قال أنها لم تجتمع بشكل رسمي منذ وفاة رئيسها د. صائب عريقات، مشيراً إلى أن الدور الفلسطيني الرسمي على مستوى السلطة الفلسطينية يشوبه الكثير من التراجع.

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