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ثابت يتفقد حملة "الرعاية الذاتية" للطواقم التدريسية في قطاع غزة

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 11:47

ثابت يتفقد حملة "الرعاية الذاتية" للطواقم التدريسية في قطاع غزة
ثابت يتفقد حملة

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، حملة الرعاية الذاتية والرحلات الترفيهية التي تنفذها الوزارة للطواقم التدريسية والإدارية في منتجع شارم بارك السياحي جنوب مدينة غزة.


وشارك في الجولة مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة خالد أبو فضة، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أحمد النجار، ومدير مكتب الوكيل عبد الحليم صبَّاح، ورئيس قسم الصحة النفسية عبير الشرفا، ومن إدارة الإرشاد حنان السويركي، بحضور مدير المشروع في مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي نبيل عوض.


والتقى وكيل الوزارة بالهيئات التدريسية المشاركة، وشاهد أجواء الرحلات والترفيه، واطلع على مجريات أنشطة وبرامج الرعاية النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.


وقدّم ثابت الشكر لجميع الطواقم التعليمية المشاركة، وإدارة الإرشاد وفرقها في إنجاح الفعاليات، كما قدّم الشكر لمؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي واليونسيف على التعاون في إنجاح هذا النشاط الحيوي، إضافة إلى شكره لإدارة المنتجع.


وأوضح ثابت أن هذا البرنامج النوعي يأتي بناء على خطط الوزارة المستمرة في الرعاية الذاتية للعاملين، وتقديرهم والاعتزاز بهم، وتوفير الدعم النفسي وتخفيف الضغوطات عنهم، وترسيخ الانتماء والمشاركة الجماعية، وتعزيز العلاقات وأواصر المحبة، وتجديد الحيوية، وتوطيد العلاقة بين الوزارة وموظفيها.


يشار إلى أن حملة الرعاية الذاتية تستهدف 14 ألف موظف من الطواقم التعليمية والتدريسية والإدارية في كافة المدارس الحكومية بقطاع غزة، وتتمثل فعاليات الحملة بتسيير رحلات إلى منتجع شارم بارك السياحي وتنفيذ أنشطة متنوعة في الرعاية الذاتية والألعاب والتمتع بأجواء ترفيهية داعمة.

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