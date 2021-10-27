وزارة شؤون المرأة تشارك ديوان الفتوى والتشريع بسلسلة ورش عمل

غزة- الرأي

شاركت وزارة شؤون المرأة ديوان الفتوى والتشريع بسلسلة من ورش العمل، بهدف اجراء التعديلات النهائية لدليل الإجراءات وإدارة الحالة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

وشاركت من وزارة المرأة مروة الشيخ خليل مديرا، و عالية عيد عضوا، ومن ديوان الفتوى والتشريع محمد الزهارنة رئيسا، و مصعب الشناط عضواً، ومن وزارة العدل آلاء الغندور عضوا ، ومن وزارة التنمية الاجتماعية أ اعتدال قنيطة عضوا ،.

نوهت وزارة المرأة أن عقد سلسلة ورش العمل سيستمر ليومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع بواقع 6 ساعات حتى الانتهاء من التعديلات لدليل الإجراءات وإدارة الحالة للفتيات والنساء الناجيات من العنف والخروج بنسخة نهائية تقدم للأمانة العامة للاعتماد.