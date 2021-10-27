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بلدية رفح توقع مذكرة مشروع تطوير شوارع داخلية بالمدينة

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 12:15

بلدية رفح توقع مذكرة مشروع تطوير شوارع داخلية بالمدينة
بلدية رفح توقع مذكرة مشروع تطوير شوارع داخلية بالمدينة

رفح- الرأي

وقع رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي بمكتبه بدار البلدية مذكرة بدء العمل بمشروع تطوير شوارع داخلية بحي خربة العدس ومنطقة آل ماضي، المدرج ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة – الدورة الثانية، الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بقيمة (208) ألف يورو.


وأكد د. الصوفي أن البلدية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع التطويرية التي تستهدف تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن أهمية مثل هذه المشاريع تنطلق من الأهمية التي توليها بلدية رفح للأحياء المهمشة في المدينة، ويأتي هذا المشروع كأحد المشاريع التي تنفذها البلدية استجابةً لحاجات ومطالبات الحي، موضحًا أن البلدية تسعي بشكل متواصل لتحسين واقع البنية التحتية والفوقية في أحياء المدينة.


وأوضح مدير دائرة المشاريع م. محمد سرحان، أن المشروع يشمل أعمال تسوية الشوارع ووضع طبقة "بيسكورس" وتعبيدها ببلاط "أنترلوك".

وبين أن المشروع يستهدف تطوير عددٍ من الشوارع في منطقة حي خربة العدس ومنطقة آل ماضي، بإجمالي طول (780) مترًا، وهي: شارع رقم (32) بعرض ( 8 ) أمتار وطول (135) مترًا، وشارع رقم (34) بعرض ( 6) أمتار وطول (50) مترًا، وشارع رقم (36) بعرض ( 8 ) أمتار وطول (225) مترًا، وشارع متفرع من شارع حمزة ابن عبد المطلب رقم (61) بعرض ( 8 ) أمتار وطول (80) مترًا، وشارع في منطقة آل ماضي يربط ما بين شارع عمر بن الخطاب وشارع عثمان بن عفان بعرض ( 8 ) أمتار وطول (260) مترًا، حيث سيبدأ العمل ميدانيًا من قبل شركة أبناء شنن للمقاولات خلال الأيام القادمة.

249334038_2875392972669422_981411514336402949_n (1) بلدية رفح توقع مذكرة مشروع تطوير شوارع داخلية بالمدينة
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