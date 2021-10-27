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نيابة الوسطى الجزئية تعزز تعاونها مع شرطة محافظة الوسطى

27 تشرين أول / أكتوبر 2021 12:22

نيابة الوسطى الجزئية تعزز تعاونها مع شرطة محافظة الوسطى
نيابة الوسطى الجزئية تعزز تعاونها مع شرطة محافظة الوسطى

الوسطى- الرأي

 أجرى مدير نيابة الوسطى الجزئية المستشار علاء شبلاق، برفقة أعضاء النيابة  حسني الهباش ، صبحي بُرغوث، مهند قويدر، خالد حلس، زيارة تعاونية لقيادة شرطة المحافظة الوسطى وإدارة المباحث العامة في المحافظة.

واستقبل وفد النيابة مدير شرطة المحافظة العميد إياد سلمان، ومدير مباحث المحافظة العقيد زاهر الحولي، بحضور لفيف من مدراء الإدارات المتخصصة والمراكز،  ومفتشي التحقيق.

حيث أشاد المستشار شبلاق خلال اللقاء، بجهود الشرطة الفلسطينية في تحقيق الأمن وحماية المواطن وخدمته، وشكر مدير المحافظة العقيد سلمان، على جهوده الدؤوبة في فرض سيادة القانون وترسيخ العدل،  وأكد على العلاقة  المميزة بين النيابة والأجهزة الشرطية، ودعى إلى ضرورة تضافر الجهود وسرعة تنفيذ تفويضات النيابة العامة ، وتعزيز التشاركية  والتواصل الدائم للوقوف على العقبات والتحديات التي تواجه العمل.

 من جهته أثنى العميد سليمان، على دور النيابة الريادي في خدمة العدالة، مؤكداً على استراتيجية العلاقة مع النيابة العامة، والتكاملية في الأدوار، داعياً لتوسيع آفاق العمل المشترك؛ بما يضمن تقديم أفضل خدمة عدلية للمواطن الفلسطيني.

 وأكد العقيد الحولي، على الدور المَنوط بالمباحث العامة، من تجهيز استدلالات ومحاضر الشهود، وتزويد للنيابة العامة بها، وإنجار الملفات المحالة لإدارة المباحث على مستوى المراكز، والحد من بعض الظواهر الإجرامية، وعلى استمرارية مواصلة اللقاءات التشاورية بخصوص الملفات المحالة من المباحث.

وجرى خلال اللقاء، النقاش في العديد من القضايا، أهمها آليات التحقيق وضرورة إنجاز الملفات العالقة، والاهتمام بجودة التحقيقات وسرعتها، وتزويد النيابة العامة بعناوين المتهمين والشهود؛ وصولاً لتعزيز مبدأ العدالة.

 وتأتي هذه اللقاءات في إطار تذليل العقبات التي تواجه العمل، وللتأكيد على التعاون الدائم بين النيابة العامة وشركاء العدالة؛ لترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الإجرائية.

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