"المواصلات": تقديم 4800 معاملة للاستفادة من حملة تخفيض الترخيص

غزة - الرأي

قالت وزارة النقل والمواصلات في غزة، إن عدد المعاملات التي جرى تقديمها للاستفادة من حملة التخفيض على ترخيص المركبات بلغ 4800 معاملة خلال أقل من 48 ساعة على انطلاق الحملة.

وذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة خليل الزيان في تصريح لإذاعة "الرأي" اليوم الأربعاء، أن عدد معاملات الترخيص قبل انطلاق الحملة كان يبلغ عددها من 400 إلى 500 معاملة في اليوم الواحد، لكن بعد حملة التخفيض هناك اقبال كبير ومتزايد على إنجاز معاملات الترخيص.

وفي السياق، ذكر الزيان، أن وزارة النقل والمواصلات قدّمت مبادرة لرئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي لإعفاء الدراجات النارية و"التكاتك" من الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن حملة تخفيض الترخيص تشمل أيضا قوارب الصيد بنسبة 50%.

يشار إلى وزارة النقل والمواصلات أعلنت الأحد الماضي عن جملة من التسهيلات والقرارات الحكومية ضمن خطة الوزارة للتخفيف عن كاهل المواطن في قطاع غزة، وضبط الحالة المروية وتنظيم قطاع النقل التسهيلات للسائقين وخفض رسوم ترخيص المركبات.

وتشمل التسهيلات تخفيض 50% من رسوم ترخيص المركبات بجميع أنواعها، وكذلك تخفيض 50% من رسوم رخصة القيادة، وتفصيلها:

- توحيد رسوم المركبات الملاكي الديزل مع مركبات البنزين، حسب قوة المحرك وسنة الإنتاج.

- خصم نسبة 30% من رسوم ترخيص مركبات البنزين الملاكي.

- خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي.

- خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات التجاري بجميع أنواعها.

- خصم نسبة 50% من رسوم رخصة القيادة.

- خصم نسبة 50% من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على جميع المركبات.