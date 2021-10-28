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ويحاولون حل لغزه

العلماء يكتشفون كوكباً أصغر عمراً من الكواكب الأخرى

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:14

العلماء يكتشفون كوكباً أصغر عمراً من الكواكب الأخرى ويحاولون حل لغزه
العلماء يكتشفون كوكباً أصغر عمراً من الكواكب الأخرى ويحاولون حل لغزه

اكتشف العلماء واحدًا من أصغر الكواكب عمرا التي تم العثور عليها على الإطلاق في الفضاء السحيق، الذي يمكن أن يلقي ضوءًا جديدًا على كيفية تشكل الكواكب، والذى يبعد 400 سنة ضوئية عن الأرض وهو حار جدا، ويعرف الكوكب باسم 2M0437b، وعمره عدة ملايين من السنين فقط.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن فريق دولي من العلماء، بقيادة جامعة هاواي، توصلوا إلى هذا الاكتشاف، ونظرًا لأن 2M0437b لا يزال مبكرًا في عمره، فإنه لا يزال ساخنًا من الطاقة المنبعثة أثناء تكوينه، فإن درجة حرارته تشبه درجة حرارة الحمم البركانية المنبعثة من بركان Kīlauea.
 
كما تم رصد الكوكب، على بعد 400 سنة ضوئية من الأرض، لأول مرة في عام 2018 باستخدام تلسكوب سوبارو، ومنذ ذلك الحين، كان الباحثون يدرسون الكائن مع مرصد Keck للتأكد من أنه كان حقًا مصاحبا للنجم 2M0437.
 
وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية 2M0437b له مدار أوسع بكثير من الكواكب في النظام الشمسي، على مسافة 100 مرة تقريبًا من المسافة بين الأرض والشمس.
 
استخدم العلماء تقنية بصرية تكيفية للتعويض عن تشويه الصورة الذي يسببه الغلاف الجوي للأرض، وكان علماء الفلك متحمسون لمعرفة المزيد عن الكوكب، لا سيما مع التلسكوبات الجديدة مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، فإن الملاحظات باستخدام التلسكوبات الفضائية مثل هابل التابع لناسا وتلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي سيتم إطلاقه قريبًا يمكن أن تحدد الغازات في غلافه الجوي.
 

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