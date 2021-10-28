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جوّال بفوزه على اتحاد دير البلح

خدمات النُصَيْرَاتِ يحقق لقب الدوري الممتاز

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:55

خدمات النُصَيْرَاتِ يحقق لقب الدوري الممتاز
خدمات النُصَيْرَاتِ يحقق لقب الدوري الممتاز

حقق نادي خدمات النصيرات لقب الدوري العام الممتاز لكرة اليد- جوّال للموسم، 2020-2021، بعد أكثر من 4 مواسم من غيابه عن خزائن النادي، رغم تعادله مع جاره اتحاد دير البلح، بنتيجة 29-29 على صالة سعد صايل، وذلك بتحقيقه أعلى النقاط في الدورة المجمعة التي يشرف عليها اتحاد اللعبة.


وسيطر النصيرات على مجريات اللعب، وبدأ بطريقة هجوميّة في خطوة لتحقيق الفوز واستعادة مكانته التاريخية في مقدمة اللعبة بنيل اللقب، واعتمد على خبرة لاعبيه وسرعتهم، فيما جوبه بدفاعات قوية من منافسه، فحال دون وصوله إلى مرماه، وبهجمات مماثلة، لينتهي الشوط الأول للنصيرات بنتيجة 13-11.


وفي الشوط الثاني، بقي النصيرات على هجومه، لكننّ الاتحاد كان يعادله بالتسجيل السريع، وأحياناً يتقدم مما زاد العبء عليه، ليتقدم الاتحاد بنتيجة 18- 16، وليتعادل الفريقان بالنتيجة الإجماليّة 29-29، وليفوز باللقب لتحقيقه النقطة الخامسة، بينما اكتفى الاتحاد في المركز الثاني بـ4 نقاط مع اختتام مبارياته. وعقب إطلاق الحكم صافرته، احتفل لاعبو الفريق والجماهير باللقب مرددين عبارات التتويج والانتصارات.


وسيلاقي الصلاح، حامل اللقب خدمات البريج اليوم على صالة سعد صايل, لتحديد صاحب المركز الثاني.
حكم اللقاء: إياد برهوم، وعمر السلوت، ومسجل أحمد بدوان، وميقاتي علي طه.
من جهة ثانية، هنأ عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة النصيرات بفوزه باللقب، وقدم له مكافأة الفوز 10 آلاف شيكل، وسيتم تتويجه رسمياً الأسبوع الجاري بمقر النادي، الذي قدم له المباركة بالفوز إدارة ولاعبين وجهاز فني، بعد المجهود الكبير والعودة للألقاب

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