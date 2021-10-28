التنمية البشرية بالصحة تعقد دورات "فن التعامل مع الجمهور" للإداريين

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة لتنمية القوى البشرية الدورة الثامنة في فن التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل، وذلك في مستشفى الرنتيسي للأطفال.

واستهدفت الدورة فئة الإداريين والمهن الصحية في كل من مستشفى النصر والرنتيسي والعيون، وذلك استكمالا لحملة مهارات التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل التي تقودها الادارة العامة لتنمية القوى البشرية على مستوى وزارة الصحة لتدريب الكوادر الصحية، بهدف تجويد الخدمة وتحسين العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية.



وحاضر مدربين في مجال التنمية البشرية من وزارة الصحة كل من ا.سماهر الخزندار أشرف زقوت.



حيث تناولت الدورة عدة محاور تتعلق بالمبادئ الأساسية لبناء مهارة التعامل مع الجمهور والمفاهيم المرتبطة بفنون الاتصال والتواصل.