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التنمية البشرية بالصحة تعقد دورات "فن التعامل مع الجمهور" للإداريين

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 09:11

تنمية القوى البشرية تواصل عقد دورات فن التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل
تنمية القوى البشرية تواصل عقد دورات فن التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة لتنمية القوى البشرية الدورة الثامنة في فن التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل، وذلك في مستشفى الرنتيسي للأطفال.

واستهدفت الدورة  فئة الإداريين والمهن الصحية في كل من مستشفى النصر والرنتيسي والعيون، وذلك استكمالا لحملة مهارات التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل التي تقودها الادارة العامة لتنمية القوى البشرية على مستوى وزارة الصحة لتدريب الكوادر الصحية، بهدف تجويد الخدمة وتحسين العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية.


وحاضر مدربين في مجال التنمية البشرية من وزارة الصحة كل من ا.سماهر الخزندار أشرف زقوت.


 حيث تناولت الدورة عدة محاور تتعلق بالمبادئ الأساسية لبناء مهارة التعامل مع الجمهور والمفاهيم المرتبطة بفنون الاتصال والتواصل.

248975374_556081848816086_6204847168757727268_n تنمية القوى البشرية تواصل عقد دورات فن التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل 249217289_597719021578337_5756754284769209766_n
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