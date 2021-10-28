الصحة النفسية تبحث تعاونها مع كلية الطب بالجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

بحثت الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، سبل التعاون المشترك مع كلية الطب في الجامعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الصحة النفسية د. جميل سليمان، وفدا من كلية الطب بالجامعة الاسلامية ضم عميد الكلية د. فضل نعيم ومجموعة من أكاديميي الكلية.



وتباحث الطرفان سبل تعزيز العلاقة بين الإدارة العامة للصحة النفسية كمقدم رئيسي لخدمات الصحة النفسية وبين كلية الطب، من خلال مجموعة من الملفات المشتركة، أهمها التدريب العملي لطلبة الطب في مستشفى الطب النفسي ومراكز الصحة النفسية المجتمعية، الى جانب تفعيل العلاقة فيما يخص البحث العلمي المشترك.



من جانبه، شكر سليمان الوفد الزائر على زيارته مؤكدا على أهمية العلاقة بين الطرفين، مشيدا بالمستوى الأكاديمي العالي الذي حققته كلية الطب في الفترة الأخيرة والمواقع المرموقة التي يحتلها خريجو الكلية على المستوى الدولي والمحلي.