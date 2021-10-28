التعليم المستمر للتمريض بالصحة يواصل عقد المحاضرات التدريبية

غزة- الرأي

واصل قسم التعليم المستمر للتمريض بمجمع الشفاء الطبي، دوراته ومحاضراته التعليمية والتدريبية في جميع أقسام المجمع والتي كان آخرها محاضرة خاصة بأقسام العمليات حول سياسة تطبيق وتسجيل البيانات أثناء العمليات الجراحية لضمان سلامة المرضى خلال اجراء العمليات الجراحية ومنع حدوث ضرر أو إصابات للمرضى، ألقاها مشرف أقسام العمليات أ.ناصر حماد.

وأكد مدير تمريض المجمع أ. زهير نوفل بأن هذا النوع من المحاضرات يهدف الى اكساب ممرضي العمليات مهارة ودقة وخبرة كبيرة لتسهيل العمليات والخروج بأفضل النتائج للمريض، لأن ممرض العمليات يحتاج الى مهارة عالية ودوره مرتبط بالجراحة أكثر من رعاية المريض، لكونهم يساعدون المختصون بالجراحة.



كما اشاد مدير تمريض الجراحة أ.احمد الجبالي بأهمية هذه المحاضرات والدورات التي تزيد من الخبرة والكفاءة والمعرفة الواسعة لجميع الكوادر الطبية لتقديم خدمة صحية متميزة.



وأشار رئيس قسم التعليم المستمر أ. محمود الأشرم ان هذه المحاضرة شارك فيها حوالي 30 مشارك من أطباء الجراحة وممرضي العمليا