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الصحة النفسية تبحث تعاونها مع منظمة أطباء بلا حدود _أسبانيا

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:09

الصحة النفسية تبحث تعاونها مع منظمة أطباء بلا حدود _أسبانيا
الصحة النفسية تبحث تعاونها مع منظمة أطباء بلا حدود _أسبانيا

غزة- الرأي

بحثت إدارة الصحة النفسية سبل التعاون المشترك مع منظمة أطباء بلا حدود _اسبانيا.

جاء ذلك ، خلال لقاء ضم مدير عام الصحة النفسية الدكتور جميل سليمان ومدير دائرة التخطيط وتطوير الصحة النفسية ا.هشام المدلل بوفد مؤسسة اطباء بلا حدود اسبانيا ضم منسق اقليم غزة ونائبه ومنسق الصحة النفسية في المؤسسة وممثل عن ادارة التعاون الدولي.


 وتم خلال اللقاء مناقشة تقديم الدعم النفسي والرعاية الذاتية للطواقم العاملة في مستشفى الرنتيسي –النصر.


وتناول اللقاء افتتاح وحدة للصحة النفسية في مستشفى الرنتيسي لتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للطواقم والمرضى ومرافقيهم وعوائلهم، بالإضافة الى بناء قدرات فريق العمل على أحدث تقنيات الدعم النفسي وادارة الضغوط النفسية.

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