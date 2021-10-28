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كلية الرباط بالداخلية تعقد يوماً علمياً لتطوير التعليم المدمج

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:14

كلية الرباط بالداخلية تعقد يوماً علمياً بعنوان "التعليم المدمج وآليات تطويره"
كلية الرباط بالداخلية تعقد يوماً علمياً بعنوان

غزة- الرأي

عقدت إدارة الشؤون الأكاديمية في كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية يوماً علمياً بعنوان "التعليم المدمج وآليات تطويره" بمشاركة عميد الكلية أحمد الحتة ومدير إدارة الشؤون الأكاديمية د. جهاد سمعان وحضور أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

ورحب العميد الحتة بالحضور، مشيداً بأهمية الدور في اكتساب طلبة الكلية والمهارات والمعارف اللازمة لقيامهم بواجباتهم بكفاءة وفاعلية.

وأكد الحتة علي ضرورة النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية سواء الوجاهية أو الإلكترونية على أن تنسجم مع خطة الكلية التطويرية التي ستستهدف المناهج والفعاليات العلمية.

بدوره، استعرض سمعان أهم المتطلبات الواجب إنجازها من خلال الفصل الحالي من الهيئة التدريسية نحو الارتقاء بالجانب الأكاديمي.

وتضمن اليوم ورشة عمل حول تطوير استخدام البرامج الإلكترونية لتطوير التعليم المدمج في الكلية، كما جرى تخصيص فترة للاستماع للمبادرات الإثرائية ومناقشتها والخروج بتوصيات من شأنها الارتقاء بدور الهيئة التدريسية في العملية التعليمية وتعزيز التحصيل العلمي والمهارات العملية لدى الطلبة، واختتم بتكريم المحاضرين العاملين في الكلية.

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