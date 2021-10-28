الصحة النفسية والمجتمعية تبحث توحيد إجراءات العلاج غير الدوائي

غزة- الرأي

أكد مدير عام الصحة النفسية والمجتمعية جميل سليمان، على توحيد إجراءات العمل في عيادات الصحة النفسية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال لقاءه بمدراء العيادات، وتناول اللقاء بحث توحيد إجراءات العمل في عيادات الصحة النفسية، وحوسبة الملفات إضافة الى اغلاق الملفات غير الفاعلة.

وأكد سليمان، على استخدام المدخل غير العلاجي مع المرضى المراجعين، بما يضمن ترشيد الاستهلاك من جهة والحفاظ على عدم الانتكاسة للمرضى من جهة أخرى.



وشدد على الدور المهم والفاعل الذي تقوم به العيادات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار وعدوان وجائحة كورونا مشيدا بأدوار فرق العمل في العيادات في جميع هذه الازمات.