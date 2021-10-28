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بلدية دير البلح تفتتح بئر المدارس الممول من أحباء ماليزيا

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:53

الوسطى- الرأي

ضمن سعيها لتحسين جودة المياه القدمة وتلبية احتياجات المدينة من توفر المياه افتتحت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بئر منطقة المدارس الممول من أحباء ماليزيا وتنفيذ مؤسسة غزي دستك.

وأثنى رئيس البلدية دياب الجرو على الجهود المبذولة من قبل طواقم البلدية والشركة المنفذة للانتهاء من اعمال البئر للوصول إلى افتتاحه لتحسين جودة المياه التي يتم ضخها في الشبكة العامة، معرباً عن أمله باستمرار التعاون مع أحباء ماليزيا لتنفيذ مشاريع تنموية أخرى من شأنها الارتقاء بخدمات البلدية.

وأوضح م. رضوان أبو كريم مدير دائرة المياه والصرف الصحي أن البئر الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 50 كوب /ساعة سيغذي المناطق المحيط بالمدارس "رودلف فلتر" ومناطق البصة، وشراب والتي تقدر كثافتها السكانية بـ 15 ألف نسمة.

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