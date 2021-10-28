"القضاء العسكري" تُصدر أحكامًا بحق متخابرين مع الاحتلال

غزة - الرأي

أصدرت هيئة القضاء العسكري في غزة، أحكامًا بحق عدد من المتخابرين مع الاحتلال خلال شهر شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، وذلك في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنها أصدرت ستة أحكام بالإعدام بحق متخابرين، وأحكاماً أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكم واحد بالبراءة.

وأكد أن جميع الأحكام الصادرة قد استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.

وأشارت الهيئة إلى أن أي متخابر مع الاحتلال يقوم بتسليم نفسه للجهات القضائية يستفيد من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول.