وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 10 دول أوروبية تدعو الاحتلال للتراجع عن الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية تضامن إعلامي موحّد يساند الأسرى المضربين عن الطعام! وكالة الرأي الفلسطينية غياب هرمون تقوية الدم.. يضاعف معاناة مرضى الكلى بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مرضى الكلى بغزة.. تدهور صحي سبّبه نقص الأدوية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم مسكنين شرق مدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و355 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة والإعلام الحكومي يناقشان واقع الإعلام الجنائي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يبحث تعاونه مع مركز حماية لحقوق الانسان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تُنجز مخالصات عمالية بقيمة 369903 خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تشرع بإعادة هيكلة لجانها على مستوى القطاع
أخبار » الأخبار الحكومية

بينها 6 بالإعدام

"القضاء العسكري" تُصدر أحكامًا بحق متخابرين مع الاحتلال

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 11:07

غزة - الرأي

أصدرت هيئة القضاء العسكري في غزة، أحكامًا بحق عدد من المتخابرين مع الاحتلال خلال شهر شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، وذلك في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنها أصدرت ستة أحكام بالإعدام بحق متخابرين، وأحكاماً أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكم واحد بالبراءة.

وأكد أن جميع الأحكام الصادرة قد استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.

وأشارت الهيئة إلى أن أي متخابر مع الاحتلال يقوم بتسليم نفسه للجهات القضائية يستفيد من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟