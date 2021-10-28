التعليم تنظم الملتقى الحواري الأول لمديري المدارس والمشرفين التربويين

غزة - الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الخميس، الملتقى التربوي الحواري الأول لمديري المدارس والمشرفين التربويين في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الإسلامية.

وقال وكيل الوزارة زياد ثابت، إن الملتقى عبارة عن نقاش أصيل باعتبار مديري المدارس والمشرفين التربويين هم من يتابعون الميدان التربوي.

وأضاف ثابت لوكالة "الرأي" أن الملتقى سيخرج بعدة توصيات بهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين من الطلبة، والتكامل بشكل أكبر بين دور المشرف التربوي ومدير المدرسة.

بدوره، ذكر مدير عام الإرشاد التربوي بالوزارة محمود مطر، أن اللجنة العملية بالملتقى استقبلت 34 ورقة للمشاركة في فعالياته تضمنت أفكار ومبادرات حول المحاور الأربعة التي طرحها الملتقى.

وأوضح مطر خلال حديثه لـ "الرأي" أن اللجنة العملية اعتمدت بشكل أساسي في تقييمها لجودة الأوراق المقدمة على طبيعة الأفكار، وإمكانية فتح آفاق للحوار خلال الملتقى.

من جانبه، بين مهند صيام أحد المشاركين بورقة بحثية بالملتقى، أن ورقته تناقش قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، مؤكدًا أن الحاجة ظهرت لهذا المقترح بسبب التطور الحاصل، ووجود بيئات رقمية يتعرض لها طلبة المدارس الأمر الذي يدعو لاستغلال هذه البيئة لغرس القيم الإيجابية لديهم.