زراعة غزة تكرم الموظف البدرساوي لبلوغه سن التقاعد

غزة- الرأي

كرمت مديرية زراعة غزة ابراهيم البدرساوي، وذلك بمناسبة بلوغه سن التقاعد، في حفل تكريمي أقيم في مقر المديرية.



وقدم م. أحمد فطاير مدير المديرية، شكره وعرفانه للموظف البدرساوي، لما قدمه من جهود كبيرة في إكمال عمله على أفضل وجه، و ما بذله من مهام عظيمة أثناء عمله بالمديرية، متمنياً له الدوام والاستمرار على هذه الجهود الرائعة في خططه ما بعد التقاعد.



من جانبه، قدم البدرساوي شكره لمديرية زراعة غزة على هذه المبادرة الرائعة من زملائه، موجهاً بعض النصائح لزملائه كي تخدمهم في عملهم و رقيهم في الأداء.

وفي ختام الحفل قام م. فطاير و العاملين كافة في المديرية بتقديم درع شكر و تقدير وفاءً وتقديراً لزميلهم المتقاعد.