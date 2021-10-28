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زراعة الوسطى تنفذ محاضرة بعنوان" كيف تصنع مشروعك الصغير"

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 01:11

زراعة الوسطى تنفذ محاضرة بعنوان" كيف تصنع مشروعك الصغير"
زراعة الوسطى تنفذ محاضرة بعنوان

غزة- الرأي

نفذت مديرية زراعة الوسطى، بالتعاون مع جمعية صناع الإرادة - الزوايدة محاضرتين تثقيفيتين، حول طرق صناعة المخللات و كيف تصنع مشروعك الصغير.


و قدم المدربون م. رزق أبو دية و م. أنس أبومدين، شرحاً مفصلا عن طرق تحضير وتصنيع المخللات، والأساس العلمي الذي يعتمد على آلية الحفظ بدون استخدام المواد الحافظة.


بدورها، تحدثت م. ديانا أبو بشير محاضرة أخرى بعنوان" كيف تصنع مشروعك الصغير" حتى تكون المرأة الريفية إمرأة ريادية لها شأن كبير في تربية ورعاية الأجيال.


و أعربت الجمعية المستضيفة و السيدات المشاركات في الدورة عن شكرهن وتقديرهن لوزارة الزراعة على جهودهم المتواصلة لتوعية وتثقيف السيدات الريفيات حول المنتجات الغذائية بصورة صحية خالية من المواد الحافظة، وخالية من مسببات الأمراض وذات جودة عالية.


يذكر أن مديرية زراعة المحافظة الوسطى تعمل على تفعيل وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال دمج النساء الريفيات في سوق العمل و رفع مستوى الثقافة الغذائية على صعيد الأسرة والفرد من أجل تحسين مستوى دخل الأسرة الريفية عبر هذه المشاريع الزراعية الصغيرة.

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