التنمية الاجتماعية تبحث التعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تمثل في المفوض العام للهيئة عصام العاروروي ، و سلامة بسيسو نائب المفوض العام ، و عمار الدويك مدير عام الهيئة، و جميل سرحان نائب المدير العام ، و رأفت صالحة مدير مكتب غزة والشمال ، و مصطفى إبراهيم منسق المناصرة في غزة .



ورحب حمد بالوفد الزائر من الضفة وغزة ، مثمنا عاليا هذه الزيارة لما لها من دور كبير.

ووأضح في توطيد العلاقات بين الوزارة والهيئة في القضايا التي تتعلق بالأسر والشرائح المهمشة والضعيفة في قطاع غزة والتي تحتاج من الجميع وفقة جادة خاصة في ظل الوضع الصب والحصار الذي يمر به قطاع غزة .



وبحث الطرفان عدد من القضايا التي تتعلق بذوي الفقر والحاجة في قطاع غزة ، مع التشديد على ضرورة الضغط في طرح هذه الملفات خاصة مستفيدي البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية وتأخر صرف هذه المستحقات ، إضافة إلى عدد من الملفات التي يجب أن تأخد الأولوية على طاولة الهيئة المستقلة للحقوق الإنسان .