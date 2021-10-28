التنمية الاجتماعية تنظم رحلة ترفيهية لمراكز التدريب المهني

غزة- الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل - دائرة المراكز ، مع مركز شؤون المرأة رحله ترفيهية لطالبات مراكز التدريب المهني رفح وخان يونس ودير البلح إلي مدينة أصداء الإعلامية .



وتخلل الرحلة بعض الأنشطة الترفيهية والمسابقات وتوزيع جوائز علي الفائزين.



من جانبه شكر، مدير دائرة المراكز خالد مسلم القائمين علي مركز شؤون المرأة والمنشطين والباحثين الاجتماعيين في مراكز التدريب الذين حضروا الرحلة.

وأكد علي ضرورة استمرار التعاون بين مركز شؤون المرأة والوزارة في خدمة الطلاب والطالبات .