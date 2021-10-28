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في مديرتي غزة والشمال

التنمية تستكمل المرحلة الثانية لبرنامج إدارة حالات النزوح

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 01:46

التنمية تستكمل المرحلة الثانية لبرنامج إدارة حالات النزوح
التنمية تستكمل المرحلة الثانية لبرنامج إدارة حالات النزوح

غزة- الرأي

أطلقت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الإدارة العامة للمديريات في وزارة التنمية الاجتماعية  المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بإدارة حالات النزوح الحضري خارج سياق المخيمات وقت الأزمات والطوارئ والممول من المجلس النرويجي للاجئين NRC والذي يتضمن تنفيذ 10 ورشات توعية تستهدف 220 من موظفي مديريات التنمية الاجتماعية وممثلين عن المجالس المحلية والشعبية بالمحافظات.


 من جانبها أفادت  ريم إسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي أن الورشات جاءت ضمن مجهودات الدائرة نحو رفع جهوزية فرق الطوارئ وتوعية المجتمع المحلي بإدارة حالات النزوح الحضري.


وافتتحت مديرية الشمال وغزة  الورشات حيث قدم كل من أ. إيمان شرير مدير مديرية الشمال أ. جابر الدريني  ميسر  الدورة في الشمال عرضا تقييميا عن نموذج ادارة الطوارئ بالمحافظة وذلك بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي بمحافظة رفح وبمشاركة عدد من موظفي المديرية.


كما نفذت مديرية غزة ممثلة بالأستاذ وائل الخور مدير المديرية أ. أحمد العبادلة ومحمد الصليبي ميسري الورشة في غزة  , ورشة مماثلة تضمنت عرضا تفصيليا لنموذج محافظة الوسطى في ادارة حالات الطوارئ والأزمات.


وفي سياق متصل  أفاد أ. رياض البيطار مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي أن هذه الورشات تأتي في إطار سعى الوزارة لرفع كفاءة موظفيها والتنسيق والتعاون مع المؤسسات العاملة بقطاع الطوارئ والمجتمع المحلي.

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