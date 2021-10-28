أوقاف خان يونس تُكرم حفظة القرآن الكريم بالمحافظة

خان يونس- الرأي

كرمت مديرية أوقاف خان يونس حفظة القرآن الكريم، وذلك خلال أمسية قرآنية نظمتها المديرية بالمحافظة، بحضور كل من نائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا، ووكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام القرآن الكريم أ. عادل الصوالحة، ومدير المديرية د. محمد الغلبان، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية.



وفي كلمة له أكد الفرا على دور وزارة الأوقاف في تربية الأجيال علي موائد القرآن، وغرس العقيدة السليمة في نفوسهم، وإعداد جيل النصر والتحرير بإذن الله، مثمناً جهود الحفاظ وأهليهم علي هذا الانجاز المبارك، وكل من ساهم في هذا التتويج الذي يحبه الله ورسوله.



بدوره استعرض الأغا جهود وزارته في مجال القرآن الكريم، مشيراً الى أن غزة شكلت نموذجاً في الجهاد والمقاومة و البناء والعطاء والصبر والثبات على المبادئ.

وهنأ وكيل وزارة الأوقاف الحفظة والمحفظين والمشرفين وذوي المحتفى بهم، وكل من ساهم ودعم مشروع حفظ القرآن الكريم، منوهاً بأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.



من جهته، دعا الغلبان الحفظة بالالتحاق في مراكز ديوان الحفاظ، للارتقاء بالتلاوة وتثبيت الحفظ، ليكون منهجاً ونبراساً في حياتهم، مشيداً بدور كل من ساهم في انجاح هذا التكريم، خاصة شركة الغلبان للصرافة، التي قدمت هدية مبلغ 50 دولار لكل حافظ.