وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 10 دول أوروبية تدعو الاحتلال للتراجع عن الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية تضامن إعلامي موحّد يساند الأسرى المضربين عن الطعام! وكالة الرأي الفلسطينية غياب هرمون تقوية الدم.. يضاعف معاناة مرضى الكلى بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مرضى الكلى بغزة.. تدهور صحي سبّبه نقص الأدوية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم مسكنين شرق مدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و355 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة والإعلام الحكومي يناقشان واقع الإعلام الجنائي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يبحث تعاونه مع مركز حماية لحقوق الانسان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تُنجز مخالصات عمالية بقيمة 369903 خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تشرع بإعادة هيكلة لجانها على مستوى القطاع
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف خان يونس تُكرم حفظة القرآن الكريم بالمحافظة

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 01:53

حفل تكريم حفظة القرآن بخان يونس
حفل تكريم حفظة القرآن بخان يونس

خان يونس- الرأي

كرمت مديرية أوقاف خان يونس حفظة القرآن الكريم، وذلك خلال أمسية قرآنية نظمتها المديرية بالمحافظة، بحضور كل من نائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا، ووكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ومدير عام القرآن الكريم أ. عادل الصوالحة، ومدير المديرية د. محمد الغلبان، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية.


وفي كلمة له أكد الفرا على دور وزارة الأوقاف في تربية الأجيال علي موائد القرآن، وغرس العقيدة السليمة في نفوسهم، وإعداد جيل النصر والتحرير بإذن الله، مثمناً جهود الحفاظ وأهليهم علي هذا الانجاز المبارك، وكل من ساهم في هذا التتويج الذي يحبه الله ورسوله.


بدوره استعرض الأغا جهود وزارته في مجال القرآن الكريم، مشيراً الى أن غزة شكلت نموذجاً في الجهاد والمقاومة و البناء والعطاء والصبر والثبات على المبادئ.
وهنأ وكيل وزارة الأوقاف الحفظة والمحفظين والمشرفين وذوي المحتفى بهم، وكل من ساهم ودعم مشروع حفظ القرآن الكريم، منوهاً بأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.


من جهته، دعا الغلبان الحفظة بالالتحاق في مراكز ديوان الحفاظ، للارتقاء بالتلاوة وتثبيت الحفظ، ليكون منهجاً ونبراساً في حياتهم، مشيداً بدور كل من ساهم في انجاح هذا التكريم، خاصة شركة الغلبان للصرافة، التي قدمت هدية مبلغ 50 دولار لكل حافظ.

249224486_4508042389291803_85937189055081896_n 250627890_4508042259291816_8930163354178556471_n 249750603_4508042132625162_7697515931283983299_n حفل تكريم حفظة القرآن بخان يونس
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟