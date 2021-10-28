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بالشراكة مع جامعة الأزهر

تعليم شمال غزة تبدأ المرحلة الأولى من "مشروع تمكين الطلائع"

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 01:56

تعليم شمال غزة تنفذ المرحلة الأولى من "مشروع تمكين الطلائع"
تعليم شمال غزة تنفذ المرحلة الأولى من

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بتنفيذ المرحلة الأولى من "مشروع تمكين الطلائع"، والذي يأتي بالشراكة مع جامعة الأزهر، وبتمويل من منظمة "اليونيسيف"، بهدف تمكين الطلبة من عديد المهارات الحياتية.


وافتتح مدير التعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، المشروع بمدارس: الفالوجا الثانوية للبنات، وأحمد الشقيري الثانوية للبنين، ومسقط بيت لاهيا الثانوية للبنين.


وأعرب حرز الله عن ارتياحه من تنفيذ هذا المشروع الذي يهدف لتدريب الطلبة المشاركين على جملة من المهارات الحياتية، والمفاهيم الصحية والقيمية والسلوكية، وريادة الأعمال، التي تمكنهم من التعاطي بإيجابية مع تطورات الحياة من حولهم وتسخيرها لخدمة تطلعاتهم وأهدافهم.


وأشاد حرز الله بالتعاون البنّاء والمثمر ما بين وزارة التربية والتعليم العالي، وجامعة الأزهر، والمنظمات الشريكة ومن بينها منظمة "اليونيسيف" الأممية في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة الطلبة وتحسين قدراتهم المعرفية والمهارية.


كما أشاد مدير التعليم بقدرات المدربين المتميزين المشاركين في هذا المشروع، متمنياً لهم مزيداً من الرفعة.


يشار إلى أن هذا المشروع ينفذ بناء على توجيهات الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم، في كل من مديريات: شمال، وشرق، وغرب غزة، والوسطى، وشرق خانيونس، ويستمر على مدار أربعة أيام متتالية بدءاً من تاريخ 24/ أكتوبر الجاري.
 

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