الصحة: اجراء 5393 عملية جراحية خلال سبتمبر الماضي

غزة- الرأي

أظهر التقرير الإحصائي لسبتمبر الماضي الصادر عن قسم خدمات المرضى في الإدارة العامة للمستشفيات، أن عدد المترددين على أقسام الطوارئ 13810، كما بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 1861 متردد.



وبين التقرير أن 4436 مريض استفاد من 15318 جلسة علاج طبيعي، فيما استفاد 1034 مريض غسيل كلوي من 11090 جلسة غسيل كلوي خلال سبتمبر الماضي.



وعلى صعيد الرعاية النهارية، فقد بلغت عمليات المناظير نحو (489) شملت مناظير الجراحة والباطنة والنسائية، فيما بلغت الاجراءات داخل غرف العيادات الخارجية من تجميل وحروق وأمراض دم وأورام وغيرها 14798 اجراء، كما بلغت جراحات اليوم الواحد 868 جراحة شملت حقن الأفاستين والجراحات الصغرى والجراحات النسائية وغيرها.



ولفت التقرير الى أن نسبة شغال الأسرة وصلت الى 95% خلال سبتمبر الماضي.



وأشار تقرير سبتمبر الذي أعده رئيس قسم خدمات المرضى أ.سائد السحار أن الطواقم الطبية كانت قد أجرت 5393 عملية، منها 2235 طارئة و1306 عملية مجدولة.

وذكر التقرير أنه تم اجراء 1370 كبرى، و698 عملية متوسطة اضافة الى اجراء 1031 عملية صغرى، فيما سجلت ذات المهارة 267 عملية.



وبين التقرير أن عدد حالات القسطرة سجل (372) حالة، بلغت التشخيصية منها (225)، فيما كانت العلاجية (86) حالة، وتم برمجة منظم ضربات القلب ل 5959 مريض الى جانب زرع منظم ضربات القلب لمريضين.



كما وصل عدد عمليات تفتيت الحصى (128) عملية.



وسجل التقرير 3261 ولادة، كان منها 2423 ولادة طبيعية، و838 ولادة قيصرية.



وأفاد التقرير أنه تم اجراء أكثر من (441 ألف) مخبري خلال سبتمبر، وما يزيد عن (100ألف) ما بين صورة أشعة وعدد طلبات أشعة.