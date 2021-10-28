وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 10 دول أوروبية تدعو الاحتلال للتراجع عن الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية تضامن إعلامي موحّد يساند الأسرى المضربين عن الطعام! وكالة الرأي الفلسطينية غياب هرمون تقوية الدم.. يضاعف معاناة مرضى الكلى بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مرضى الكلى بغزة.. تدهور صحي سبّبه نقص الأدوية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم مسكنين شرق مدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و355 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة والإعلام الحكومي يناقشان واقع الإعلام الجنائي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يبحث تعاونه مع مركز حماية لحقوق الانسان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تُنجز مخالصات عمالية بقيمة 369903 خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تشرع بإعادة هيكلة لجانها على مستوى القطاع
أخبار » الأخبار الحكومية

للمراكز الثقافية

"الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا في إدارة المشاريع الاحترافية

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 02:15

"الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا في إدارة المشاريع الاحترافية

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للعمل الأهلي والآداب في الهيئة العامة للشباب والثقافة، بالتعاون مع مركز القدس للثقافة والفنون، اليوم الخميس، برنامجًا تدريبيًا في إدارة المشاريع الاحترافية وفق منهجية معهد PMI، ويستهدف متدربين منتدبين عن المؤسسات والمراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة.


وأوضح مدير عام العمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة أن البرنامج التدريبي هو الثاني ضمن المنحة التدريبية "خبير إدارة المؤسسات"، والتي تسعى من خلالها الهيئة للارتقاء بعمل المؤسسات والمراكز الثقافية، وتنمية قدرات العاملين فيها، وإكسابهم مهارات إدارية ومالية عصرية مميزة من شأنها تطوير العمل.


من جانبه، بيّن مدرب البرنامج التدريبي الدكتور عرفات العف أن التدريب يستمر لمدة (100) ساعة تدريبية، ويتخللها لقاءات وورش عمل وجاهية، ولقاءات الكترونية، ومحاضرات علمية مصورة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية لتطوير المهام الوظيفية، مستعرضًا أهم المحاور التي سيتم تناولها خلال البرنامج التدريبي وهي فكرة المشروع، والمراحل والعمليات التي يمر بها، وإدارة ترابط ونطاق المشروع، وإدارة الوقت والتكاليف والجودة والموارد البشرية والاتصالات والمخاطر الخاصة بالمشروع.
ومن جهتهم عبر المتدربون عن شكرهم للهيئة على سعيها الدائم للارتقاء بأداء المؤسسات والمراكز الثقافية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟