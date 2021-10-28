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خلال لقائه بشرطة الشيخ رضوان وشرطة المستشفيات

مدير مستشفى النصر يؤكد على التعاون المشترك مع الشرطة

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 02:21

مدير مستشفى النصر يؤكد على التعاون المشترك مع الشرطة
مدير مستشفى النصر يؤكد على التعاون المشترك مع الشرطة

غزة- الرأي

استقبل مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال _النصر الدكتور مصطفى سليم الكحلوت وفدا" من مركز شرطة الشيخ رضوان ممثلا" بمدير المركز المقدم أحمد فرينة ورؤساء الأقسام بالمركز .
وثمن الدكتور الكحلوت جهود شركة الشيخ رضوان في متابعة المرافق الصحية وتقديم المساعدة في ضبط النظام وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المرافق الصحية ، مؤكدا على أهمية الجهود وتكاملها بين الطواقم العاملة في وزارة الصحة و وزارة الداخلية ووقوفهم جنبا إلى جنب في مواجهة الأزمات التي تواجه المجتمع كجائحة كورونا وغيرها من الأزمات .
وجاءت زيارة الوفد لتقديم درع شكر لإدارة المستشفى والطواقم العاملة على جهودهم المبذولة في خدمة المرضى خاصة في ظل الأزمات وضغوط العمل التي يتعرض لها الطواقم الطبية، الى جانب بحث سبل التعاون المشترك ما بين إدارة المستشفى وإدارة مركز شرطة الشيخ رضوان للحفاظ على النظام داخل المستشفى.


وفى سياق منفصل، د.مصطفى الكحلوت مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال _ النصر وفدا من شرطة المستشفيات ممثلة بمدير دائرة شرطة المستشفيات بمحافظات غزة المقدم حاتم الداية ورئيس قسم شرطة غزة للمستشفيات ومجمع النصر المقدم منذر قنيطة والوفد المرافق.
وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك للحفاظ على ضبط الأمن والالتزام من خلال توجيه الزائرين وجمهور المراجعين للانضباط بتعليمات إدارة المستشفى حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها.
من جانبه أكد د. الكحلوت على أهمية تواجد أفراد الأمن على البوابات وضبط حركة الزوار لضمان سير العمل دون اعاقات او مشاكل، معبرا عن شكره لجهود شرطة المستشفيات وعملها في الحفاظ على الهدوء والنظام .
وأكد على ضرورة التعاون المشترك ما بين أفراد شرطة المستشفيات وموظفين الأمن التابعين للمستشفى ليكونوا صمام الأمان والداعمين لهم في تطبيق النظام.

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