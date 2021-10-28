التنمية توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع فتح باب الرزرق للنساء المتعففات

غزة- الرأي

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية مع الهلال الأحمر القطري اتفاقية تنفيذ مشروع فتح باب رزق للشباب والنساء المتعففات في قطاع غزة .



وسيستفيد من المشروع ٥٠ أسرة تعيلها سيدة من كسب العيش بكرامة من مستفيدي البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية من خلال منح الاسر المتعففه مشاريع تنموية صغيره

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بدوره أكد أ. محمد أبو العلا مدير دائرة التنمية المجتمعية أن هذا المشروع يعتبر استمرار لمشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها الوزارة مع الشركاء حيث سيتم من خلال تمويل منحه المشروع تمكين الأسره من الاعتماد على ذاتها في تغطيه نفقاتها بدلا من الإعتماد على المساعدات .



وفي سياق متصل تقدم أبو العلا بالشكر الهلال الأحمر القطري علي دعمه المتواصل للأسر المحتاجه ولبرامج التمكين الاقتصادي.