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عمل خانيونس تستأنف حملات التفتيش على محلات تعبئة الغاز المنزلي

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 02:36

عمل خانيونس تستأنف حملات التفتيش على محلات تعبئة الغاز المنزلي
عمل خانيونس تستأنف حملات التفتيش على محلات تعبئة الغاز المنزلي

خان يونس- الرأي

شارك رئيس قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل خانيونس أ. محمد صباح باجتماع لجنة الأمن والسلامة، لاستئناف حملات المراقبة والتفتيش على كافة المحلات الخاصة بتعبئة الغاز المنزلي ومنع تخزين المحروقات في المناطق السكنية.


وكان رئيس بلدية خان يونس ورئيس لجنة الطوارئ العليا بالمحافظة د. علاء الدين البطة، قد عقد بمكتبه اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الممثلين عن جهاز الدفاع المدني، ونيابة خان يونس، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين، والصحة العامة بالبلدية.


وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة حماية الأرواح والممتلكات واغلاق جميع محلات تعبئة وتخزين الغاز في المناطق العشوائية، والتأكيد على منع تعبئة الاسطوانات الزراعية والمتهالكة والمقصوصة بصورة نهائية كونها خارج المواصفات المطلوبة، للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور.

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