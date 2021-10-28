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وكيل النقل والمواصلات يطلع على سير العمل بدائرة ترخيص غزة

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 02:38

وكيل النقل والمواصلات يطلع على سير العمل بدائرة ترخيص غزة
وكيل النقل والمواصلات يطلع على سير العمل بدائرة ترخيص غزة

غزة- الرأي

اطلع وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، على سير العمل بدائرة ترخيص غزة وذلك خلال جولة تفقدية يوم أمس رافقة أ. معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص وذلك ضمن المتابعة المستمرة لمرافق الوزارة.


حيث أكد أبو شرخ على أهمية تسوية المواطنين أوضاعهم القانونية لمركباتهم والاستفادة من مبادرة تخفيضات الترخيص التي أطلقتها الحكومة قبل عدة أيام.


واستمع أبو شرخ للمواطنين والاجابة لتساؤلاتهم حول المبادرة وحل أي إشكاليات تواجههم خلال تنفيذ معاملاته في دوائر الترخيص وأن مكتبه مفتوح للجميع لاستقبال المواطنين.


وشكرا وكيل الوزارة الموظفين في دائرة ترخيص غزة على حسن معاملة المواطنين وإنجاز المعاملات بأسرع وقت.
بدوره بين قويدر أن الوزارة تسعى وبكافة الإمكانيات لتوفير بيئة مناسبة للموظفين والمواطنين خلال ساعات العمل.

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