مدير تعليم شمال غزة يتفقد سير دورة "تهيئة المعلم الجديد"

غزة- الرأي

تفقد مدير مديرية التربية و التعليم - شمال غزة أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الفنية موسى شهاب، يرافقهم رئيس قسم التدريب أكرم الدباس، سير دورة "تهيئة المعلم الجديد" التي ترمي إلى إكساب المعلمين الجدد المهارات والكفايات اللازمة التي تعينهم على أداء رسالتهم التربوية.



وقال حرز الله إن هذه الدورة تأتي في سياق جهود وزارة التربية والتعليم العالي الرامية إلى تعزيز قدرات المعلمين الجدد عبر تزويدهم بجملة من الخبرات، والاستراتيجيات، والمهارات التربوية التي من شأنها رفع كفايتهم في العملية التدريسية، وتحقيق المخرجات التربوية المنشودة.



وتطرق حرز الله إلى مجموعة من المهارات والجوانب المهمة التي تعين المعلمين الجدد على أداء رسالتهم المهنية على أكمل وجه.



كما أكد مدير التعليم على أن الانتماء لمهنة التعليم يعني أن يبقى ضمير المعلم حيّاً ويقظاً، حتى يتمكن بالفعل من أداء رسالته على أكمل وجه، من خلال غرس القيم والمهارات والمعارف في نفوس الطلبة ليصبحوا مواطنين صالحين قادرين على خدمة المجتمع والمساهمة في نهضته.



وثمّن حرز الله جهود قسمي التدريب والإشراف التربوي، وكذلك المدربين وجميعهم من المشرفين التربويين بمديرية شمال غزة، لما يبذلونه من جهد في خدمة العملية التعليمية.

يشار إلى أن الدورة تعقد في مركز التدريب التابع للمديرية، وتستمر على مدار أربعة أيام، ومدتها (40) ساعة تدريبية، بواقع (3) لقاءات أسبوعياً.