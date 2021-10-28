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المواصلات تعزز تعاونها مع المركز الفلسطيني لحقوق الطفل

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 02:43

المواصلات تعزز تعاونها مع المركز الفلسطيني لحقوق الطفل
المواصلات تعزز تعاونها مع المركز الفلسطيني لحقوق الطفل

غزة- الرأي

استقبل خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام بوزارة النقل والمواصلات، وفداً من المركز الفلسطيني لحقوق الطفل برئاسة أ. أيمن لبد المركز الفلسطيني لحقوق الأنسان وعدد من الأطفال أعضاء المركز الفلسطيني لحقوق الطفل وذلك اليوم في مقر الوزارة لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بالحقوق الطفل.


حيث رحب الزيان بالحضور، مؤكداً على دور الطفل الفلسطيني في خدمة المجتمع والارتقاء به للوصول إلى مجتمع مثقف وواعي في كافة المجالات.


وتابع الزيان بالقول إن الوزارة تسعى بكل الإمكانيات المتاحة في الحفاظ على حياة الأطفال من حوادث السير من خلال فعاليات السلامة المرورية وكذلك محاضرات التوعوية في رياض الأطفال والمدارس.


وأضاف الزيان أنه يتم التعامل مع توعية الأطفال بالطرق الحديثة من خلال تطبيق تعلم باللعب والتطبيق العملي محاكاة التعامل مع الطريق " المدينة المرورية".


وتم فتح باب الحوار مع الحضور حيث تمحور الحديث حول حماية الطفل من حوادث السير وخاصة في مناطق المدارس عند ذهابهم وعودتهم.


حيث أكد الزيان في هذا الخصوص أن الوزارة اصدرت تعليماتها بتشديد الإجراءات بعد التخفيضات الأخيرة للحد من حوادث السير وحماية الأطفال.

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